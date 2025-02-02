حسام موافي يحذر من زوائد القولون: خطيرة في هذه الحالة

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عدن - ياسمين التهامي - ار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى سهولة علاج زوائد القولون عن طريق إزالتها بواسطة المنظار إعلان الرئيسيةأخبار حسام موافي يحذر من زوائد القولون: خطيرة في هذه الحالة11:00 مالخميس 30 يناير 2025 زوائد القولون تابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبتابع صفحتنا على واتس اب أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى سهولة علاج زوائد القولون عن طريق إزالتها بواسطة المنظار. إعلان اقرأ أيضًا: زوائد القولون- الأسباب والأعراض والفئات المعرضة لها مواضيع ذات صلة حسام موافي يحذر: هذا المرض منتشر بين طلاب المدارسحسام موافي يكشف مفاجأة مدوية بشأن حلاقة شعر وجه الفتيات بـ"الشفرات"حسام موافي يبرئ الكورتيزون: لا يسبب هذا المرضحسام موافي يحذر: هؤلاء ممنوعون من الكورتيزونحسام موافي يحذر من أضرار هذا الهرمون: قد تصل للوفاة وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة البلد، أن الطبيب يحرص على إرسال زوائد القولون بعد الاستئصال إلى المعمل الباثولوجي، لفصحها جيدًا. وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الهدف من فحص زوائد القولون هو معرفة ما إذا كانت خلاياها معرضة للتحول لأورام خبيثة أم لا. قد يهمك: كيف يتم تشخيص زوائد القولون؟ وأكمل: "إذا أوصاك الطبيب بفحص القولون بالمنظار من حين لآخر، فهذا يعني أن نتيجة الفحص أثبتت أن الزوائد قابلة للتحور لخلايا سرطانية". واختتم موافي حديثه بالتشديد على ضرورة فحص القولون بالمنظار كل 6 أو 8 أشهر أو مرة واحدة سنويًا حسب تعليمات الطبيب، للاطمئنان على سلامة الأمعاء الغليظة.

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