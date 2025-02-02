شكرا لقرائتكم خبر عن رداً على قرارات ترامب.. كندا والمكسيك والصين تتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرئيسية ردّت كل من كندا، المكسيك، والصين على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية والمكسيكية إلى أميركا، و10% على الواردات الصينية. وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو إنّ "الرسوم الجمركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة التي تفاوضنا عليها من قبل". وأكّد أنّ "الرسوم الجمركية ستخلف عواقب حقيقية على الشعب الأميركي والمسار الأفضل هو الشراكة مع كندا وليس معاقبتنا". وأعلن عن أنّ "كندا سترد برسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أميركية بقيمة 155 مليار دولار كندي"، مضيفاً أنّ "الرسوم الجمركية الجديدة تشمل جزءاً فورياً على سلع بقيمة 30 مليار دولار كندي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل". كما أوضح ترودو أن بلاده تدرس تدابير عدّة غير جمركية بما في ذلك بعض تدابير تتعلق بالمعادن والطاقة والشراكات الأخرى مع الولايات المتحدة. وتابع: "نعمل مع المكسيك لمواجهة الرسوم الأميركية وأدعو الكنديين لشراء المنتجات المحلية والتفكير في قضاء العطلات داخل البلاد". وكانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، حذّرت من أن الولايات المتحدة قد تُضطر إلى شراء النفط من "منافسين جيوسياسيين، مثل فنزويلا" على حدّ تعبيرها، في حال فرضت واشنطن رسوماً جمركية تعطّل التجارة مع كندا. وتوعّدت، في حديث سابق، بأن يدفع الأميركيون "رسم ترامب الجمركي"، إذا عمد إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية، مؤكدةً أنّ ذلك سيسبب "أكبر حرب تجارية بين البلدين منذ عقود". المكسيك: نرفض افتراءات البيت الأبيض من جانبها، أكّدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم رداً على ترامب أنها "كلّفت وزير الاقتصاد باتخاذ تدابير جمركية وغير جمركية، دفاعاً عن مصالح المكسيك". وصرّحت بأنها "ترفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض بشأن تحالف الحكومة المكسيكية مع منظمات إجرامية، ونرفض أي نية للتدخل في بلادنا". في السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد المكسيكي رداً على سؤال حول خيارات بلاده بعد فرض ترامب تعرفات جمركية على الواردات المكسيكية: "سننتصر". "لا يوجد فائز في الحروب التجارية" من ناحيتها، قالت وزارة التجارة الصينية إنّ "فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية يشكل انتهاكاً خطراً لقواعد منظمة التجارة العالمية". ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى الدخول في حوار بناء وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وفي السياق ذاته، شددت وزارة الخارجية الصينية على أنّه "لن يكون هناك فائزون في الحروب التجارية". وأعلنت عن أنها "ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية للرسوم الجمركية الأميركية".وفي وقتٍ سابق من مساء أمس، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لبدء سريان التعرفات الجمركية الجديدة بشأن الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا، المكسيك، والصين. والتعرفات الجمركية هي رسوم مفروضة على البضائع الأجنبية التي يدفعها المستوردون الأميركيون. ويعارض الاقتصاديون هذه الرسوم على نطاق واسع، بدعوى أنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين المحليين. يُشار إلى أنّ فرض تعرفات جمركية شاملة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة يحمل مخاطر لترامب الذي فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية استياء عام من تكاليف المعيشة

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