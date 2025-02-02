شكرا لقرائتكم خبر عن في حالة لم تتم اقالة "مصطفى احمد نعمان"...خبير عسكري يهدد الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه خبير عسكري رسالة تهديد للحكومة الشرعية في حالة رفضت ان تقدم قرارا يقضي باقالة المعين مؤخرا نائبا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى احمد نعمان.
وقال الخبير العسكري "محمد عبدالله الكميم" في تدوينة شديدة اللهجة له على حسابه الرسمي في منصة "إكس": ممثل الحوثيين في الخارجية اليمنية المعترف بها بدرجة نائب وزير.... تتم إقالته فوراً ياقيادة سياسية مالم سمعتوا مننا كلام ماسمعتوه من اوسخ الناس".
وصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في 14 / 1 / 2025 م ، قرارا قضى بتعيين مصطفى احمد محمد نعمان نائبا لوزير الخارجية وشؤون المغتربين.
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