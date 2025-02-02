شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:وسط اشتداد للمعارك...استعدادات كبيرة لجماعة الحوثي للهجوم على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية إن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة باتجاه محافظتي مأرب وشبوة خلال الساعات الماضية

وأوضحت المصادر أن الجماعة دفعت بتعزيزات مرت من قانية بمحافظة البيضاء نحو جبهات جنوب مأرب وبيحان، وأخرى مرت من نقيل نهم نحو جبهة العلم شرق الجوف، بالتزامن مع تصعيد المعارك في مختلف جبهات المحافظة الأخيرة.

وأفادت مصادر أخرى ان القوات الحكومية ردت الساعات الماضية على مصادر نيران حوثية استهدفت مواقع عسكرية بهجوم مدفعي وصاروخي، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود في جبهة مأرب، شمال شرقي البلاد.

يأتي ذلك في ظل تصعيد واسع لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات اليمنية، تزامناً مع دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، وانشغال العالم بالتطورات.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات الحكومية تعاملت الساعات الماضية، مع عمليات عدائية شنتها مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) خلال الساعات الماضية في قطاعات الكسارة والمشجح ومدغل.

وذكرت المصادر أن المليشيا المدعومة إيرانياً استخدمت المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والقناصة، ما أدى إلى إصابة أربعة جنود من أفراد القوات الحكومية، قبل أن ترد الأخيرة على مصادر النيران وتتعامل معها وفق القواعد العسكرية.

