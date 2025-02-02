شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير.. اقتحام منزل الرئيس عبدالفتاح اسماعيل في عدن وطرد اسرته الى الشارع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي سابقة هي الاولى اقدم متنفذين على اقتحام منزل الرئيس الاسبق عبدالفتاح اسماعيل بخورمكسر وقاموا بطرد اسرته الى الشارع

وقال المحامي مازن سلام لكريتر سكاي:عبدالفتاح اسماعيل، شخصية وطنية باسق فرعها في سماء الوطن اليمني وضاربة عروقها في اطناب ترابه الزكي الطاهر، لازالت آثار بصمات معولها البناء شاهده بكل ارجاء هذا الوطن البأس، تتشضى الف الف سنبلة وغيمة، تشتهي حصاد دهرها براعم حلم طفولة شقي ومتعب..

واضاف لكريتر سكاي:اليوم تمتد يد الاثم والعار لتقتحم مسكن هذه الهامة الكبيرة التي افنت حياتها في النضال من اجل تشييد الدولة اليمنية الحديثة ودفعتها فداء ذلك والكائن م/عدن مديرية خورمكسر حي السفارات، وتطرد اسرته في الشارع ،دون خجل او وجل من احد ،على مرأى ومسمع من الجميع ،من أجهزة دولة وسلطات الامر الواقع وهيئات القضاء ،بل ويمنح المعتدون صك بالغفران وحكما بالبراءة لا يتسق مع ما ندعي بتقديمه من قرابين الفضيلة على مذبح العدالة..

واختتم: والنيابة اصدرت قرار بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية لصالح المعتدين وافرجت عنهم وسيتم استئناف القرار غدا



كانت هذه تفاصيل خبر في تطور خطير.. اقتحام منزل الرئيس عبدالفتاح اسماعيل في عدن وطرد اسرته الى الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.