شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهو...حماس أخذت تعهُّدًا من الأسرى الإسرائيليين قبل إطلاق سراحهم"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حركة حماس أنها أفرجت عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، مؤكدة أن أحدهم يحمل الجنسية الأميركية..

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس طلبت من الأسرى الإسرائيليين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى التوقيع على تعهد بعدم العودة للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة أن الوثيقة، التي وصفتها بـ"رسالة إخلاء سبيل"، تضمنت التزام الأسرى بعدم القتال مجددًا ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء هذا التقرير بعد ساعات من ظهور ثلاثة رهائن إسرائيليين تم إطلاق سراحهم، وهم يحملون وثائق تحمل صورهم وتوقيعهم، في إطار اتفاق التبادل بين إسرائيل وحماس.

وشملت الدفعة المفرج عنها كلًا من: كيث سيغل، الذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية، وتم تسليمه في ميناء غزة شمالي القطاع، وياردين بيباس، أُطلق سراحه في خان يونس جنوب القطاع، وغوفر كالديرون، وهو فرنسي-إسرائيلي، أُفرج عنه في نفس المنطقة.

في بيان صحفي، أعلنت حركة حماس أنها أفرجت عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في إطار صفقة "طوفان الأحرار"، مؤكدة أن أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، وذلك مقابل إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين.

في المقابل، شرعت إسرائيل في إطلاق سراح 183 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 111 من قطاع غزة، كانوا قد اعتُقلوا بعد هجوم السابع من أكتوبر.