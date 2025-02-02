شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة من نائب رئيس مجلس القيادة .."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني توجيهات هامة بشأن قواطر النفط الخام الخاصة بكهرباء عدن

ووجه البحسني بحل مشكلة قواطر النفط الخام الخاصة بكهرباء العاصمة عدن في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت هذا ومن المتوقع وصول تلك القواطر خلال الساعات

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