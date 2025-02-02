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عاجل : بشرى سارة من نائب رئيس مجلس القيادة .."شاهد"

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عاجل : بشرى سارة من نائب رئيس مجلس القيادة .."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني توجيهات هامة بشأن قواطر النفط الخام الخاصة بكهرباء عدن


ووجه البحسني بحل مشكلة قواطر النفط الخام الخاصة بكهرباء العاصمة عدن في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت

هذا ومن المتوقع وصول تلك القواطر خلال الساعات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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