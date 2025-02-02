شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتصدر قانون جديد"نص القانون" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي عن تدشين قانون الاستثمار 2025 رسمياً موضحاً إن القانون يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني والأجنبي، ويعطي امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية مشيرةً إلى أن القانون يركز حالياً على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين



كانت هذه تفاصيل خبر جماعة الحوثي تفاجئ الجميع وتصدر قانون جديد"نص القانون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.