شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة نيويورك تداهم بقالة تابعه ليمني وتعتقل مهاجر غير شرعي تمهيدًا لترحيله..."فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت الشرطة الأميركية محلًا تجاريًا في ولاية نيويورك وقامت باعتقال أحد المهاجرين غير الشرعيين تمهيدًا لترحيله.

ونشرت صفحة "المؤسسة الإعلامية يمانيون في اميركا" على فيسبوك مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة شرطة الهجرة محلا يمنيا في منهاتن بولاية نيويورك وإلقاء القبض على أحد العمال في المحل قالت إنه دخل الولايات المتحدة قبل اربع سنوات بطريقة غير شرعية ولم يصحح وضعه القانوني.

ووفق إحصائية صادرة عن ادارة الهجرة والجمارك الإميركية فإن 558 يمنيًا دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل من أميركا.