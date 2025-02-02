شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر إيرانية تغادر صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية في العاصمة صنعاء ان عناصر إيرانيين غادروا العاصمة صنعاء قبل ايام

وذكرت المصادر ان 12 خبيرا إيرانيا غادروا مطار صنعاء الدولي يوم الــ 22 من يناير الفائت، على متن طائرة نقلت حينها طاقم سفينة "جلاكسي ليدر".

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر إيرانية تغادر صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.