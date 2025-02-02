شكرا لقرائتكم خبر عن مصير صادم للحل العسكري باليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدث السياسي محمد جميح عن مصير الحل العسكري باليمن
وقال جميح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
يروجون لحكاية أن الحل العسكري في اليمن "وصل إلى طريق مسدود"، وهم يعلمون أن "الحل السياسي" مع جماعة الحوثي هو الذي وصل إلى طريق مسدود.
وتابع بالقول:
أما الحل العسكري فلم يصل إلى طريق مسدود، وإنما انحرف عن طريقه، ولم يُسمح له بالوصول للهدف.
"الحل العسكري وصل إلى طريق مسدود" عبارة لا تنبع من الخوف على اليمن من الحرب، ولكنها نابعة من الرغبة في سلام يكرس الحوثي "حاكماً بأمر الله"، في البلاد.
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