حكومة صنعاء تقر هذه الخطة الهامة وتعممها على كافة الوزارات (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أقر اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، مشروع الخطة الحكومية لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس صالح علي الصماد 1446هـ. واستهل الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه وكافة الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم في نصرة الحق والدفاع عن وطنهم وشعبهم في مواجهة المعتدين البغاة ومرتزقتهم. واستعرض الاجتماع الذي ضم النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، الفعاليات والأنشطة الثقافية والميدانية التي ستقام من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية وعلى المستوى الشعبي، لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس المجاهد صالح الصماد، بما يليق ودوره الكبير في خدمة وطنه وشعبه وإسهامه في معركة الدفاع عن الوطن والانتصار لحقه في الحرية والاستقلال والعيش الكريم وانجازاته المحققة خلال ترؤسه للمجلس السياسي الأعلى وإدارته لشئون البلاد تحت شعار “يد تحمي.. ويد تبني”. وأكد الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي، والشئون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، والإعلام هاشم شرف الدين، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، على أهمية إبراز مناقب الرئيس الشهيد، وأعماله ومواقفه الوطنية الراسخة ونهجه الإنساني الحكيم وذلك في مختلف الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى، ومن قبل وسائل الإعلام الوطنية كواجب وطني وأخلاقي تجاه مجاهد وقائد كبير بحجم الرئيس الصماد، الذي قاد البلد في أشد مراحل مواجهة العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي. كما أكد الاجتماع على مكتب رئاسة الوزراء إعداد البرنامج التنفيذي المزمن للخطة المقرة وتعميمه على كافة الوزارات والجهات الحكومية وكذلك السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة لما فيه تنظيم إقامة الفعاليات والأنشطة وإبرازها على النحو المطلوب.

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