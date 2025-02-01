شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يمني يثير الجدل بحديثه عن آل البيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة- متابعات:

أثار عضو مجلس النواب اليمني، شوقي القاضي، جدلًا واسعًا بتصريح صادم حول آل بيت النبي ﷺ، نشره عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا).

وجاء في تغريدة شوقي القاضي : "منذ معرفتي بكوارث وجرائم 'آل البيت' بحق الأمة الإسلامية منذ وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن، تركتُ خرافة الصلاة على الآل في التشهد والصلاة، وإذا صليت عليهم ناسياً أعتبر صلاتي باطلة."

وأثار هذا التصريح موجة من الانتقادات الحادة من قبل شخصيات دينية وسياسية، حيث اعتبره البعض موقفًا متطرفًا ومناقضًا لنصوص الصلاة الإبراهيمية الواردة في السنة النبوية، فيما رأى آخرون أنه تعبير عن موقف شخصي من قراءات تاريخية معينة.

وعرف شوقي القاضي بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بالشأن الديني والسياسي.