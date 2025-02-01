إختطاف رئيس الحكومة الموالية لتحالف العدوان وأصابع الإتهام تشير لهذا الطرف والانتقالي يكشف ضبط خلية مرتبطة بالمتهم

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عدن - ياسمين التهامي - تطاف رئيس الحكومة الموالية لتحالف العدوان وأصابع الإتهام تشير لهذا الطرف والانتقالي يكشف ضبط خلية مرتبطة بالمتهم نفى تيار العليمي في مايسمى “بالرئاسي” ، السبت، علاقته بمحاولة اختطاف رئيس حكومته بعدن .. يأتي ذلك في عقب كشف الانتقالي ضبط خلية مرتبطة به. ووزع علي النعيمي نائب امين مجلس الوزراء بحكومة عدن والمحسوب على جناح العليمي بيان تعقيبي على المؤتمر الصحفي لقائد الحزام الأمني بعدن جلال الربيعي. ووصف النعيمي ما تضمنه حديث الربيعي بالمسرحية الهزلية ومحاولة تصفية حسابات سياسية.. وكان الربيعي زعم في مؤتمر صحفي ضبط فصائله خلية خلال محاولة اختطاف طائرة تقل وزراء. وتحدثت وسائل اعلام الانتقالي بأن بين الوزراء رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك. ولم يوضح الربيعي توقيت الضبط او الحادثة. وكان العليمي خاض مؤخرا صراع مرير ضد احمد بن مبارك الذي اجبره على تقليص نفوذه في مجلس الوزراء مع اقالة امينه العام مطيع دماج و نائبه. ولم يتضح ما اذا كانت مزاعم الانتقالي حقيقية ام ضمن التصعيد المتبادل ومحاولات دعم بن مبارك ضد العليمي ، لكن توقيته يكشف دخول الصراع بين العليمي وحكومته إضافة إلى أعضاء الرئاسي انفسهم منعطف جديد.

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