شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تنفي صلتها بهذا الشاب .. ماقصته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ت الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان صلتها بشاب يمني حاز على الجنسية التركية مؤخرا ويعتقد انه ابن احد المسئولين او الاثرياء اليمنيين في تركيا . وقالت كرمان ان الشاب الذي ظهر في تسجيل مرئي يحمد الله على انه لم يعد يمنيا ليس ابنها . وكانت عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعيه قد قالت انه ابن توكل كرمان . ونفت كرمان ذلك بشدة وقالت انه لاتجمعها به اي صلة اقرأ المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر توكل كرمان تنفي صلتها بهذا الشاب .. ماقصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.