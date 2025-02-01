شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد: موجة برد شديدة تضرب اليمن بدءاً من اليوم وتستمر حتى هذا التاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف خبير الأرصاد الجوية، أبو ناصر البابكري، عن دخول اليمن في موجة برد شديدة تبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأوضح البابكري أن كتلة هوائية شديدة البرودة بدأت بالتأثير على مناطق واسعة من البلاد منذ مساء الجمعة، متوقعًا أن تبلغ هذه الموجة ذروتها بين فجر يوم الإثنين وفجر الأربعاء

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