شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع بين قيادات الحوثي...اشتباكات عنيفة بين اتباع الرزامي وأبو علي الحاكم في قلب صنعاء..."تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتباكات عنيفة تهز صنعاء بين الرزامي وابو زيد علي الحاكم ومقتل قيادي بارز منهم.. حظر شوارع النهدين والدفاع



تشهد العاصمة المحتلة صنعاء في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين فصائل حوثية متصارعة، وسط أنباء عن مقتل القيادي البارز في المليشيا المدعو أحمد حامد، الذي ينتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا.

وأكد إبراهيم عسقين، المستشار الإعلامي لمحافظ إب الموالي للحكومة الشرعية، أن قوات أنصار الرزامي فرضت حظرًا على حركة المرور في المناطق المحيطة بـ النهدين، ومقرات وزارتي الدفاع والداخلية، وسط اشتباكات مسلحة مع فصيل آخر تابع للقيادي الحوثي الأبرز أبو علي الحاكم رئيس الاستخبارات العسكرية.

وتساءل عسقين عما إذا كان ما يجري هو محاولة لفرض السيطرة في إطار الصراع الداخلي بين أجنحة الجماعة، أم أن هناك أسبابًا أخرى لا تزال مجهولة.

وأكد نشطاء محليون أن المواجهات اندلعت ليل الجمعة – السبت بين قوات الرزامي ومسلحي أبو علي الحاكم، واستخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، بينهم أحمد حامد، وسط توتر شديد في العاصمة.

وتعكس هذه المواجهات تصاعد الانقسامات داخل جماعة الحوثي، حيث تتكرر الصراعات المسلحة بين الأجنحة المتناحرة على النفوذ والسلطة، مما ينذر بمزيد من التوترات داخل صنعاء خلال الأيام المقبلة.