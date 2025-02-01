شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن يخت سياحي مصري بعد اجتحازه في جزيرة كمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحديدة- جهينة:

أعلن رئيس منتدى السلام، عادل الحسني، نجاح وساطته في الإفراج عن يخت سياحي مصري كان قد احتُجز في جزيرة كمران اليمنية بعد تعرضه لعطل فني مفاجئ أثناء توجهه إلى ولاية صلالة بسلطنة عُمان.

وقال الحسني في تغريدة على حسابه في منصة إكس ان جهود منتدى السلام تمكنت من التواصل مع الجهات المختصة في صنعاء، وشرح ملابسات احتجاز اليخت المصري، موكدا انه تم التجاوب سريعًا والإفراج عن الطاقم بعد التأكد من وثائقهم الرسمية.

كما تم تقديم المساعدة الفنية لإصلاح العطل، وضيافة أفراد الطاقم قبل أن يستأنفوا رحلتهم إلى وجهتهم الأصلية في سلطنة عُمان."

وأوضح الحسني أن احتجاز اليخت جاء نتيجة سوء فهم بسبب عدم تمكن الطاقم من إبلاغ قوات المراقبة التابعة لجماعة الحوثي في جزيرة كمران في البحر الأحمر مسبقًا، مشيرًا إلى أن الشركة المشغلة تواصلت مع منتدى السلام وقدمت الوثائق التي تثبت طبيعة الرحلة.