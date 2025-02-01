شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنُ يهينُ ترامب: طلبُك مرفوض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ت حركة انصار الله الحوثيين في اليمن ، على تصريحات للرئيس الامريكي ترامب هدد فيها مصر والاردن لرفضهما تهجير ابناء غزة . وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسين العزي في تدوينة على ( إكس) ردًّا على تصريح ترامب بأن مصر والأردن سيقبلون استقبال سكان غزة رغم رفضهما : “لن يفعلوا”. مضيفاً : ” من الآن إعتبر طلبك مرفوض ( مصرياً وأردنياً وفلسطينياً ويمنياً ) وأعلى مافي خيلك إركبه

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