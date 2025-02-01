ابتزها الكترونيا .. قصة سائق تخلى عن رجولته في لحظة انتقام يدفع زوجة يمنية لقتل زوجها بالزيت المغلي "تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - قضية مأساوية مبدأها الابتزاز وبطلها سائق سيارة أجرة تخلى عن انسانيته ورجولته ، اقدمت امرأة يمنية بقتل زوجها بعد أن تعرضت لابتزاز إلكتروني من قبل سائق سيارة أجرة. وفي التفاصيل، قام السائق ياسر الطويل من شرعب - تعز بابتزاز امرأة يمنية تُدعى " منال ، خ، ع"، البالغة من العمر 24 عامًا، من قرية بني سري - تعز. حيث قام ياسر بمراسلتها وابتزازها بعد أن حصل على رقم هاتفها. الضحية، التي كانت تعاني من الصدمة النفسية والاجتماعية، قررت مواجهة المبتز، لكنه نفذ تهديده ونشر المحادثات، مما أشعل فضيحة كبرى وصلت إلى زوجها. الزوج، ادريس عبدالله مهيوب، قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح قبل أن يطلقها ويطردها من المنزل. وفي لحظة يأس وانهيار، انتظرت الضحية حتى نام زوجها، ثم سكبت عليه زيتًا مغليًا تسبب في حروق قاتلة أودت بحياته. الضحية تقضي عقوبة السجن في السعودية ، بينما تشرد أطفالها بلا عائل. وبحسب مصادر اعلامية ان المبتز ياسر الطويل تم القبض عليه في الحوبان بعد اعتراف أصدقائه بأنه كان يتفاخر بجريمته. وتؤكد هذه القضية على خطر الابتزاز الإلكتروني وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم.

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