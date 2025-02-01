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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يهدِّدُ بلدين عربيين ويكرِّرُ : للمرة الثالثة أقول ”الأردن و مصر سيستقبلان سكاناً من غزة” يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على تنفيذ مقترحه رغما عن النظامين المصري والأردني والذي يقضي بتهجير سكان قطاع غزة إلى الاراضي الأردنية والمصرية. ويتضح ذلك من الإصرار الذي بدى عليه ترامب وتكراره في خطاباته للمقترح، حيث كرر الحديث عن نقل سكان القطاع إلى مصر والأردن أمس الجمعة وقال متحديا: للمرة الثالثة: الأردن و مصر سيستقبلان سكاناً من غزة. وكان نظام عبدالفتاح السيسي والأردن قد رفضا مقترح ترامب وأكدا أنهما لن يشاركان في أي مقترح يهدف لظلم سكان قطاع غزة، ما طرح التساؤل من قبل المراقبين عن مدى صدقهما في مواجهة هذا المخطط وقدرتهما على رفضه، لا سيما والبلدين من أكبر البلدان المستفيدة من الدعم الأمريكي والمساعدات المالية خاصة النظام المصري الذي استثناه ترامب مع كيان العدو الصهيوني حصرا من قرار منع المساعدات الأمريكية عن جميع الدول المستفيدة من هذه المساعدات.

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