يمني ضمن 100 شخصية عربية الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024

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عدن - ياسمين التهامي - إنجاز جديد يضاف إلى سجل القيادات المجتمعية المتميزة في اليمن فاز رئيس مؤسسة تشبيك للتنمية والمناصرة والإغاثة محمد الخيواني، بلقب الشخصية العربية الاكثر تأثيراً ضمن أبطال الاستدامة الـ 100" لعام 2024م،الى جانب 100 شخصية عربية تأثيرًا في مجال المسؤولية المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاء إعلان الفائزين في حفل الاحتفاء السنوي الذي تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة على مستوى العالم العربي. وجاء فوز محمد الخيواني رئيس مؤسسة تشبيك للتنمية والمناصرة والإغاثة بهذا الاختيار باعتبارة من أبرز القادة المجتمعيين الذين ساهموا في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال مبادراته الفعالة مع مؤسسة تشبيك في اليمن حيث عمل على تحقيق التكامل بين الفئات المختلفة في المجتمع، وخاصةً في مجالات الإغاثة والمناصرة لقضايا التنمية المستدامة وقيادته الحكيمة للمؤسسة التي نجحت في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي دعمت الفئات الأكثر احتياجًا في اليمن. وفي تصريح له عقب اختيارة ضمن المائة الشخصية المؤثرة أشار محمد الخيواني عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار ، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة للجهود المشتركة التي بذلها فريق العمل في مؤسسة تشبيك، وكانت تمثل حافزًا أكبر للاستمرار في تقديم العمل المجتمعي المتميز في سبيل خدمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. وقامت الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية بإقامة حفل اعلان ابطال الاستدامة المائة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإصدار كتاب الشخصيات العربية الاكثر تأثيراً في مجال المسئولية المجتمعية للعام 2024م الجزء السادس (وكتاب ابطال الاستدامة ال100) لعام 2024م

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