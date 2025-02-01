شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفكك تحالفها مع بريطانيا بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقرت الولايات المتحدة، السبت، انهاء تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر. ونقلت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أمريكية قولها إن إدارة ترامب تستعد لإعلان تفكك التحالف الذي اطلقه وزير الدفاع السابق لويد اوستن من عاصمة الاحتلال تل ابيب وضم بريطانيا ودول أخرى. وارجعت المصادر الأسباب إلى عدم نجاح التحالف في مواجهة من تصفهم بـ"الحوثيين". وجاء كشف السعودية لهذا التوجه عقب حراك امريكي مكثف في ملف البحر الأحمر. واخر تلك التحركات الاتصال الذي اجراه وزير الخارجية الأمريكي بنظيره السعودية وتطرق لمناقشة ملف البحر الأحمر. ولم يتضح ما اذا كانت أمريكا تحاول البحث عن بديل ام اعترافها بخسارة المعركة. واسست إدارة بايدن في ديسمبر من العام 2023 تحالف "حارس الازدهار" ضمن محاولات لاحتواء العمليات اليمنية المساندة لغزة. وشاركت بريطانيا بالتحالف كرئيس.. كما نفذ الحليفتين مئات الغارات والقصف الصاروخي على المدن اليمنية شمالا بينها العاصمة صنعاء والحديدة وصعده. ولم يفلح العدوان بوقف العمليات اليمنية التي تصاعدت وتيرتها وصولا إلى المواجهة المباشرة مع البوارج الامريكية والبريطانية واجبار العشرات بينها حاملات طائرات على المغادرة. وتزامن توجه ترامب مع قرار وقف الحرب على غزة وخفض التصعيد باليمن يشير إلى مساعي أمريكية للحفاظ على التهدئة في اهم الممرات الملاحية على الأقل للمدى القريب بعد ان ظلت السفن الامريكية ممنوعة من المرور .

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