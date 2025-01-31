شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:ضعف كبير في خدمة الاتصال والانترنت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر ان محافظة مأرب تعاني من تراجع خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كبير وفي مقدمتها يمن موبايل. موضحاً ان أصبح من الصعب جداً الاتصال بأي شخص الا بعد عشرات المحاولات يشار أن مأرب التي تأوي أكثر من مليوني نازح تعاني من انقطاع متكرر للخدمة وضعفها في غالبية الأوقات دون وضع حلول للمشكلة المستمرة منذ سنوات جراء تحكم الحوثيين بالاتصالات والانترنت

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