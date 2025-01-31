شكرا لقرائتكم خبر عن وفد يصل هذه المحافظة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر عن وصول وفد كبير الى محافظة شبوة وأكدت المصادر بوصول وفد من وزارة النفط والمعادن يتقدمهم الوزير سعيد الشماسي إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه ا

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