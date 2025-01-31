شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتخذ قرار مهين بحق المجلس الرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الرياض جهينة - متابعات:

كشفت مصادر اعلامية،، بأن السلطات السعودية أبلغت المجلس الرئاسي اليمني بإلغاء استضافته في فندق "الريتز" بالرياض، ما أدى إلى إخلاء آخر الأجنحة الرئاسية التي كانت مخصصة لأعضائه.

وبحسب المصادر، انتقل رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى مبنى في "حي السفارات"، وهو ذات المبنى الذي كان يستخدمه الجنرال علي محسن الأحمر عندما كان نائبًا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استكمال أعمال التشطيب والتجهيز.

كما انتقل إلى حي السفارات أيضًا عدد من المسؤولين في الرئاسة اليمنية، بينهم: يحيى الشعيبي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية.وصالح المقالح، مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي.

وذكرت المصادر أن بعض أعضاء المجلس الرئاسي الذين كانوا يقيمون في أجنحة "الريتز" تم إبلاغهم منذ فترة بضرورة إخلائها، ومن أراد البقاء عليه تحمل التكاليف بنفسه، ما دفع الجميع إلى الانتقال إلى مساكن خاصة أو فنادق أخرى داخل الرياض.

ويأتي ذلك بعد سنوات من رفض هؤلاء المسؤولين العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، رغم الدعوات المتكررة لممارسة مهامهم من داخل البلاد.