وردنا الآن .. خبر محزن من هذه المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - ادت مصادر عن وفاة الطالبة هناء كرد الليلة في احد مستشفيات الحوطة بمحافظة لحج وتعد الطالبة هناء وهي إحدى البنات اللاتي كن على باص الطالبات وتعرض قبل يومين لحادث مروري في طريق لحج.عدن

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