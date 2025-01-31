شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترد على تهديدات الرئيس الأمريكي ’’ترامب’’ بهذا الإعلان (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الرئاسة الروسية “الكرملين” ، اليوم الجمعة، على أن مجموعة بريكس لا تبحث مسألة إنشاء عملة مشتركة، في رد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على دول المجموعة في حال تخليها عن التعامل بالدولار الأميركي في المعاملات التجارية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي:”مجموعة البريكس التي تعد روسيا عضوا فيها، لا تتحدث عن إنشاء عملتها الخاصة، بل عن إنشاء منصات استثمارية مشتركة فحسب”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هدد دول مجموعة بريكس من محاولة استبدال الدولار بفرض رسوم جمركية بنسبة 100%

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترد على تهديدات الرئيس الأمريكي ’’ترامب’’ بهذا الإعلان (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.