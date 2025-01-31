نقابة الصرافين الجنوبيين تدعو إلى هذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - �عت نقابة الصرافين الجنوبيين للاضراب الشامل بسبب الهبوط المستمر في قيمة العملة في المناطق المحررة.. وقالت النقابة في بيان لها الليلة :” نود أن نجذب انتباهكم إلى الوضع المالي الحالي الذي يؤثر على جميع سكان المناطق المحررة. فقد وصل سعر الدولار إلى مستويات لم نرها من قبل، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 2200 ريال يمني... نظرًا لغياب دور المجلس الرئاسي والحكومة والبنك المركزي في معالجة هذه الأزمة، فإننا نرى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية.. لذلك، ندعو إلى الإضراب الشامل في جميع المحافظات وعلى كافة المرافق الحكومية. إن هذه الخطوة الجماعية ستعبر عن تضامننا كسكان للمناطق المحررة وعن رفضنا القاطع للاستمرار في الهبوط الناتج عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نواجهها.. نحن بحاجة ماسة إلى تعاون الجميع وتضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة، ولا شك أن الوحدة والعمل المشترك يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي في تحسين الوضع الاقتصادي. نأمل أن يجد اقتراحنا الايجابي ترحيبًا لدى الجميع ونقدر دعمكم وتعاونكم في هذا الوقت الصعب”.. نقابة الصرافين الجنوبيين.. 2025/1/30م

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