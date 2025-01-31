بسبب الديون.. مواطن يقدم على الانتحار في ذمار

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر محلية إن مواطنًا اقدم على محاولة الانتحار في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي الإرهابية "وكلاء ايران".

وأضافت المصادر أنه تم إنقاذ مواطن من الانتحار بشنق نفسه بعد محاولته الانتحار وإسعافه إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأوضحت المصادر ان ديون المواطن بلغت نصف مليون ريال إضافة الى 500 الف ريال قيمة العلاجات.

وفي ظل الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، يعاني اليمنيون من تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق. الأزمة الاقتصادية طالت جميع أنحاء البلاد، إلا أن الريف اليمني يعاني بشكل أكبر بسبب انعدام فرص العمل وتردي الخدمات الأساسية. يعيش سكان الريف في ظروف قاسية، حيث يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية والتعليمية، وخدمات الصحة العامة والنفسية.