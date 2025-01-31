شكرا لقرائتكم خبر عن عمّان: ورشة لحشد التمويل لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتحت في العاصمة الأردنية عمّان، امس الثلاثاء، 27 يناير، ورشة عمل حول خطة محافظة تعز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بهدف حشد التمويل للخطة بمشاركة كافة ممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة.

الورشة التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وبالشراكة بين محافظة تعز والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP في اليمن وتستمر إلى يوم غد الأربعاء، يحضرها مسؤولون حكوميون، ومحافظ تعز وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، إضافة إلى ممثلي عدد من الدول والمنظمات المانحة، وممثلين عن القطاع الخاص والشباب والمرأة في تعز.

وفي مستهل الورشة أكد بدر باسلمة مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشئون اللامركزية على اهتمام المجلس ممثلًا برئيسه الدكتور رشاد العليمي على إنجاح الخطة في تعز، مشيرًا إلى إن هناك تجارب مختلفة في بعض المحافظات وسط تنسيق مشترك لإنجاحها بما يضمن الاستدامة لهكذا مشاريع.

وأضاف باسلمة: "خطة التنمية في تعز مهمة جدًا من أجل توحيد جهود منظومة العمل في مؤسسات السلطة المحلية بالمحافظة، وتمثل بداية ومنطلقًا لتمكين السلطات المحلية من توفير الخدمات والتنمية، وتشكل نواة لتعميم وخلق نظم وتشريعات مؤسسية وإدارية ومالية لمعالجة كافة الاختلالات على المستوى المحلي".

وفي كلمته اعتبر وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري أن تعز تمثل سياقًا مناسبًا لهذه الخطة الهامة، بسبب كثافة سكانها، وآثار الصراع، والاحتياجات الإنسانية، مشيرًا إلى أنها تتمتع برأسمال اجتماعي وسكاني يجعلها بيئة مثالية لاختيار حلول مبتكرة للتعافي.

وأكد الأغبري أن الخطة ليست لدعم تعز فقط، بل هي فرصة فريدة لتقريب الفجوة بين المساعدات الإنسانية والتنمية طويلة المدى، ومنها ستتوسع جهود التعافي إلى محافظات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

من جهته وصف الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اختيار محافظة تعز كنموذج تجريبي بالقرار المدروس كونه يستند إلى مقومات راسخة تمتلكها المحافظة، فتاريخها الحضاري، وموقعها الاستراتيجي، وتنوعها الاقتصادي، جعل منها المكان الأمثل لإطلاق هذه المبادرة.

وأضاف الدكتور باذيب في كلمته التي القاها وكيل الوزارة عمر عبدالعزيز: "على الرغم من التحديات التي واجهتها تعز، إلا إنها حافظت على تماسك نسيجها الاجتماعي، ونشاط قطاعها الخاص، وفاعلية مجتمعها المدني، وهذه مقومات مجتمعية شكلت أرضية صلبة للبناء عليها".

وعبرت الدكتورة إيمان الشنقيطي نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عن سعادتها بالمشاركة في الورشة التي تتمنى لها النجاح وتحقيق كافة الأهداف التي عقدت لأجلها.

كما أثنى نائب رئيس الفريق الاقتصادي عثمان الحدي على اختيار تعز باعتبارها المحافظة التي ترفد كل اليمن بالمخرجات من المهنيين والأطباء، ولديها إمكانية تشكيل النموذج الأفضل لليمن، حيث تمتلك مقومات دولة، من سواحلها الطويلة، وتنوعها الاقتصادي والاجتماعي الذي يمنحها فرصة كبيرة للنجاح.

ودعا الحدي المانحين والداعمين إلى الاستمرار فيما بدأوه، محفزًا المستثمرين على خوض التجربة فالعائد في تعز أعلى اقتصاديًا، وتنمويًا، واجتماعياً، حسب قوله.

وأبدى رئيس الغرفة التجارية في المحافظة شوقي أحمد هائل استعداد الغرفة والقطاع الخاص للدعم والتعاون مع المانحين لإنجاح الخطة، مشيدًا بالقدرات والإمكانيات والمقومات التي تمتلكها تعز، وتجعلها قادرة على تحقيق النجاح من خلال الفاعلية التي يمتلكها شباب تعز المتحفزون على الدوام.

محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أكد في كلمته على أن تعز هي أول محافظة تتمكن من تجهيز خطتها، مشيرًا إلى أن هناك عمل كبير ومتواصل تم خلال الفترة الماضية، بدءًا من إعادة تأهيل المحافظة التي هاجمتها مليشيا الحوثي بثلاثة عشر لواءً عسكريًا، وأحدثت فيها دمارًا طال كافة نواحي الحياة، وصولًا إلى العمل على خطة التعافي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأضاف شمسان: "تعز اليوم تتوفر فيها كل مقومات وأدوات العمل المؤسسي بكل ما تعنية الكلمة من معنى، كما أنها تعشق الدولة وتؤمن بالنظام"، مشيدًا في الوقت ذاته بالحضور الشبابي الفاعل والمساهمة النسائية في عملية التنمية بالمحافظة، ففي كل مكان تكون فيه المرأة في تعز تضع قصة نجاح، وهناك 70% من رؤساء منظمات المجتمع المدني هن من النساء.

واختتم شمسان كلمته بالتأكيد على حوكمة الإدارة، لأنه بدون حوكمة وأمن وسلام كل الجهود ستذهب مهب الريح.

واستعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ما تم إنجازه من الخطة خلال العام الماضي، إضافة إلى ما تبقى للعامين 2025 و2026، بما في ذلك الكلف الخاصة بالمشاريع، ومؤشرات النجاح المحفزة لذلك.

وكانت الأمم المتحدة اختارت محافظة تعز في عام 2023 ضمن مشروع التحول القائم على إطار نهج المنطقة للانتقال من المشاريع الطارئة إلى المستدامة، كأول محافظة يمنية تخضع للتجربة للأممية.