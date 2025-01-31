شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "حركات" يُطلق تدريبات متقدمة لقادة فرق الرقص الشعبي بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لق مشروع "حركات" دورة تدريبية مكثفة في الرقص والتعبير الحركي، لعدد من قادة فرق الرقص الشعبي في مدينة عدن، على يد خبراء متخصصين من قسم الفنون الشعبية في معهد جميل غانم للفنون الجميلة. ويشمل التدريب الذي يستهدف 15 شابًا وشابة من فرق الرقص في عدن، عدة مراحل في مجال الرقص التعبيري، وتصميم الرقصات الشعبية واللوحات الفلكلورية، واختيار الأزياء والإكسسوارات للرقصات الشعبية، بهدف إعداد مدربين بمجال الرقص الشعبي في نهاية المشروع. وأوضح الخبير في الفنون الشعبية والاستعراضية، الأستاذ محمد بن محمد السوداني، أن هذا التدريب نوعي ولم يُقام أي تدريب مماثل لأكثر من أربعة عقود، لافتًا إلى أن المشروع يأتي لتصحيح مسار الرقص في عدن، وإعادة الفنون الشعبية لما كانت عليه قبل أربعة عقود. من جانبه، أشار مدير إدارة الفنون الشعبية في مكتب الثقافة، جلال سلطان، إلى أن هذا المشروع يعد اللبنة الأولى لإعداد مدربين في مجال الرقص الشعبي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الرقص الشعبي للفرق المتواجدة في مدينة عدن. وأكد مدير المشروع، شعيب العفيف، أن مشروع "حركات" الذي يأتي بدعم من برنامج منح مسارات اليمن، وبالشراكة مع مؤسسة حضرموت للثقافة، فريد ومميز، وصُمم لعشرة متدربين، إلا أن عدد المتقدمين للدورة تجاوز العدد المطلوب، موضحا أنه سيتم تقديم لوحات راقصة متنوعة، وتأسيس فرقة رقص شعبي أكاديمية.

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