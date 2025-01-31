شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات في صنعاء نتيجة انتشار مرض غريب والمليشيا تلتزم الصمت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر صحفية عن تسجيل عدد من حالات الوفاة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة انتشار مرض غريب، وسط صمت سلطات المليشيا. وقال مراسل "رويترز" في اليمن، الصحفي محمد الغباري، إن مرضاً غريباً انتشر مؤخراً في صنعاء وأودى بحياة عدد من السكان. وأضاف أن أعراض المرض تبدأ "بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، ويؤدي بعد ذلك إلى فشل كلوي وتعطيل وظائف الكبد". وأشار إلى أن سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء تلتزم الصمت إزاء ذلك دون إبداء أي تفسير. ويشهد اليمن الغارق في الحرب منذ 10 سنوات انتشاراً كبيراً للفاشيات والأوبئة وخاصة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل انهيار شبه كلي للمنظومة الصحية.

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