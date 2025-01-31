شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق لحظة الكارثة الجوية في واشنطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة- متابعات:

تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يوثّق اللحظة المأساوية لتصادم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأمريكية مع مروحية عسكرية من طراز بلاك هوك فوق نهر بوتوماك، بالقرب من مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني، في 29 يناير 2025.

يُظهر الفيديو الطائرة المدنية أثناء اقترابها من المطار قبل أن تصطدم بالمروحية، مما أدى إلى سقوطهما في النهر. أسفر الحادث عن وفاة جميع الركاب البالغ عددهم 64 شخصًا، بالإضافة إلى ثلاثة جنود كانوا على متن المروحية.

من بين الضحايا، كان هناك عدد من الرياضيين البارزين في مجال التزلج على الجليد، بالإضافة إلى شخصيات أخرى معروفة.

وتجري حاليًا تحقيقات مكثفة من قبل المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتحديد أسباب الحادث.