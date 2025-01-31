شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمي يتحدى الربيعي: إذا كان لديه أدلة فليعرضها للرأي العام" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

رد علي النعيمي، نائب الأمين العام السابق للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على اتهامات جلال الربيعي، قائد قوات الحزام الأمني في عدن، التي زعم فيها تورطه في التعاون مع جماعة الحوثي، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "أكاذيب مفبركة" تهدف إلى تصفية حسابات سياسية.

وقال النعيمي في بيان صحفي: "أتحدى الربيعي نشر أي دليل يثبت مزاعمه أمام الرأي العام، وإن كان لديه ما يبرهن على صحة كلامه، فليعرضه بنفس الآلية التي استخدمها في مؤتمره الصحفي".

ونفى النعيمي علاقته بجماعة الحوثي واكد انه سيظل داعما للشرعية اليمنية حتى استعادة مؤسسات الدولة حد تعبيره.