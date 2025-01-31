شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة في البحر الأحمر تشعل حربا اعلامية بين الحكومة وجماعة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الحديدة- جهينة:

تصاعدت حدة الاتهامات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن جزيرة الزبير في البحر الأحمر، بعد أن زعمت وسائل إعلام مقربة من حزب الله وإيران أن الحوثيين يتمركزون في الجزيرة ويمارسون نشاطًا عسكريًا لحماية السفن.

وردت قوات خفر السواحل اليمنية، الخميس، نافية هذه الادعاءات، ووصفتها بـ"الشائعات"، متهمة إعلام إيران وحزب الله بمحاولة تضخيم قوة الحوثيين وصناعة "نصر دعائي" على حساب جهود القوات اليمنية في تأمين الملاحة البحرية.

وأكد مصدر مسؤول في خفر السواحل، في بيان رسمي، أن القوات اليمنية، بالتنسيق مع التحالف العربي والدولي، هي من تتولى تأمين جزر الزبير والجزر الشمالية، وحماية الملاحة البحرية من أي تهديدات.

كما دعا المصدر وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى عدم الانجرار وراء هذه الادعاءات، والتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية.



جزر الزبير هي مجموعة من الجزر البركانية تقع في البحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية، ضمن محافظة الحديدة. تتكون من عدة جزر صغيرة، أبرزها جزيرة الزبير الكبرى، وتتميز بتضاريسها الصخرية البركانية. تُعد ذات أهمية استراتيجية بسبب موقعها القريب من الممرات البحرية الدولية، ما يجعلها محط اهتمام في النزاع اليمني وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.