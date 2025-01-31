هل سيعود رونالدو إلى ريال مدريد

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عدن - ياسمين التهامي - ي كورة- تحدث أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو عن إمكانية العودة إلى النادي الملكي في المستقبل، مؤكداً أنه لا يستبعد هذا الاحتمال بعد اعتزاله اللعب. ورغم استبعاده العودة كلاعب، إلا أن النجم البرتغالي ترك الباب مفتوحًا أمام العودة بشكل آخر. رونالدو، الذي غادر ريال مدريد في 2018 لينتقل إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد، يلعب حالياً مع النصر السعودي، حيث يتألق مع الفريق بتسجيل 14 هدفًا وصناعة هدفين في 16 مباراة بالدوري السعودي. قال رونالدو: “فترتي في ريال مدريد هي الأسعد بالنسبة لي على مستوى كرة القدم”. وأضاف أنه ربما بعد انتهاء مسيرته قد “يحدث شيء ما” يعود به إلى البرنابيو. ورغم تقدمه في العمر البالغ 39 عامًا، لا يزال رونالدو يسعى وراء تحقيق حلمه بأن يصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يصل إلى 1000 هدف في مسيرته، ومع تقديمه أداءً استثنائيًا مع النصر هذا الموسم، يقترب من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مما يعزز فرص بقائه في الأضواء لفترة أطول

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