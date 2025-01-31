شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في الانتقالي الجنوبي يهاجم العليمي: "لا نعترف به رئيسًا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

شن جلال الربيعي، قائد قوات الحزام الأمني في عدن، هجومًا حادًا على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقال انهم لا يعترفون به رئيسا عليهم حد تعبيره.

وقال الربيعي في كلمة مصورة خلال احتفال أقامته قوات الحزام الأمني في عدن أن العليمي غير قادر على حكم عدن، وهو "لم يتمكن من السيطرة على مدينة التربة في تعز"، وفق تعبيره.

ووصف الربيعي مدينة التربة بأنها "مصدر للعصابات الإرهابية" التي تدخل المتفجرات إلى المحافظات الجنوبية، متهمًا إياها بخدمة جهات أخرى.

ودعا الربيعي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفه بـ"العناصر الإرهابية"، مؤكدًا أنه لا يعترف سوى برئيس واحد هو عيدروس الزبيدي.

كما حمّل الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية والخدمات في المحافظات الجنوبية، قائلًا: "كثر الرؤساء وذهبت الخدمات".