شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يوضح حقيقة علاقته "السيئة" مع ميسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن طبيعة علاقته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي. وظلت المنافسة لعقد ونصف من الزمان بين رونالدو وميسي حول لقب الأفضل، والتي اشتعلت خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب. احتكر النجمان الكرة الذهبية لسنوات طويلة في الفترة من 2003 إلى 2023، بواقع 5 كرات ذهبية لرونالدو و8 مرات لميسي، ولم يكسر ذا الاحتكار سوى لوكا مودريتش في عام 2018، وكريم بنزيما في عام 2022.

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