شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومي يكشف حقيقة ادعاءات الحزام الأمني حول إحباط اختطاف طائرة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر حكومي مسؤول في هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية بمطار عدن الدولي صحة الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول إحباط محاولة اختطاف طائرة كانت تحمل مسؤولين حكوميين في عدن. وأكد المصدر أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن إفادة قائد الحزام الأمني بعدن، جلال الربيعي، بشأن الواقعة بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وأنها تندرج ضمن محاولة صناعة إنجازات أمنية وهمية. وأوضح المصدر أن قوة أمنية تابعة للحزام الأمني قد قامت مساء الأربعاء الماضي، الموافق 22 يناير، باختطاف الكابتن طيار عدلي البغدادي من جولة التربية في خور مكسر، ثم اقتادته إلى أحد السجون السرية في معسكر النصر التابع للحزام الأمني بقيادة جلال الربيعي، بتهمة اختطاف طائرة، وهي تهمة سخيفة وغير صحيحة. وأضاف المصدر أن التحقيق مع الكابتن طيار البغدادي كشف أن التهمة كانت كيدية، وأن العناصر التي قامت بالاختطاف للطيار عدلي بغدادي كانت فاقدة للوعي جراء تناولهم مواد كحولية مخدرة، وبعد التحقيق، تم الإفراج عن الطيار، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية تصريحات قائد الحزام الأمني، الذي ادعى إحباط عملية إرهابية باختطاف طائرة ، وإذا كان الادعاء صحيحاً، كيف يتم الإفراج عن الطيار؟ وقال المصدر إن تصريحات جلال الربيعي تهدف إلى التغطية على الانتهاكات والتعذيب الذي يرتكبه الحزام الأمني في سجن معسكر النصر، الذي لم يتم تحويل أي ملفات قانونية منه إلى القضاء، مشيراً إلى أن الأخبار الكاذبة عن إحباط محاولة اختطاف طائرة ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة هي جزء من محاولات صناعة إنجازات وهمية ليس لها أي أساس من الصحة

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر حكومي يكشف حقيقة ادعاءات الحزام الأمني حول إحباط اختطاف طائرة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.