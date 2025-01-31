شكرا لقرائتكم خبر عن البصل الأخضر.. كنز صحي قد يغير حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عد البصل الأخضر من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مما يجعله أكثر من مجرد مكوّن يضيف نكهة للطعام، فهو يمتلك فوائد صحية هائلة تدعم المناعة، وتحسن صحة القلب، وتقوي العظاموفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" عدة فوائد صحية للبصل الأخضر، وفقًا لـ"Times of india". 1. تعزيز المناعة يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مكافحة العدوى، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

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