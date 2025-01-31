شكرا لقرائتكم خبر عن جثة سيدة في منزل فارغ تثير الهلع بين السكان.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب العثور على جثة امرأة في منزل فارغ في مدينة بوجور بإندونيسيا في إثارة الرعب والهلع بين السكان. وخلال تفقد أحد المشترين لمنزل قبل شرائه، وجد مفاجأة بانتظاره وهي جثة لسيدة.

وعلى الفور تم استدعاء الشرطة إلى المنزل، والتي بدأت تحقيقاتها لجمع المعلومات والأدلة ومعرفة صاحبة هذه الجثة.

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