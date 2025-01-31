شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام عارضة أزياء بإقامة علاقات حميمة مع رئيس نادي رياضي كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الجلسة التي عقدت بالمغرب بشأن قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “اسكوبار الصحراء” المتهم فيها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق تطورات جديدة.

وواجه علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، عارضة أزياء متهمة بالقضية ذاتها بتورطها بعلاقات حميمية مع كل من الناصري وبعيوي.

وأكدت المتهمة أن علاقتها بالناصري كانت تتعلق بالمجال التجاري، باعتبار أنه كان زبونا لها، مشيرة إلى أن بعيوي هو زوج صديقة لها، نافية وجود علاقة حميمية بينهما.

كما واجه القاضي المتهمة بمكالمات هاتفية جمعتها ببعيوي، وكذلك سفرها وإقامتها في الأماكن التي تواجد فيها ببعيوي إلا أنها نفت وجود علاقات بينهما وأصرت على أن ترد بأنه مجرد زوج صديقتها، وبالتالي يعتبر صديقا لها.

يذكر أن القاضي أجل المحاكمة التي امتدت جلستها اليوم لساعات، إلى غاية يوم الجمعة المقبل؛ من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.