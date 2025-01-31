شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح مفاجئ...عضو برلمان من صنعاء :لدينا اثنين هناجر في الحصبه وصلى الله وبارك"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال النائب عبده بشر ان هنالك فرق بين الاكتفاء الذاتي لجميع المناطق اليمنية، وبين الركود الاقتصادي الناجم عن التجويع الممنهج المفروض على الشعب.

ولفت النائب بشر على حسابه في الفيسبوك انه عمل “لفة” على معظم شوارع واحياء امانة العاصمة، فلم يجد اي اكتفاء ذاتي.

واضاف: لدينا 2 هناجر في الحصبة، وصلى الله وبارك.