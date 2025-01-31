شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح مفاجئ...عضو برلمان من صنعاء :لدينا اثنين هناجر في الحصبه وصلى الله وبارك"شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال النائب عبده بشر ان هنالك فرق بين الاكتفاء الذاتي لجميع المناطق اليمنية، وبين الركود الاقتصادي الناجم عن التجويع الممنهج المفروض على الشعب.
ولفت النائب بشر على حسابه في الفيسبوك انه عمل “لفة” على معظم شوارع واحياء امانة العاصمة، فلم يجد اي اكتفاء ذاتي.
واضاف: لدينا 2 هناجر في الحصبة، وصلى الله وبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر في تصريح مفاجئ...عضو برلمان من صنعاء :لدينا اثنين هناجر في الحصبه وصلى الله وبارك"شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.