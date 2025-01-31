شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية تفاجئ الجميع وتقوم بالتسوق على الخيل وتثير الجدل"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي شهد الشمري جدلاً واسعًا بعد ظهورها مرة أخرى وهي تستمر في عروض التسوق بالخيل. وجاءت شهد مرتدية ملابس تقليدية وفي يديها تمسك بخيل وتتسوق وهو معها . يذكر أن شهد الشمري ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تقوم بشراء بعض المنتجات من الصيدلية وهي تمتطي الخيل في مشهد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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