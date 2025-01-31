شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلى على مستوى العالم...يمنيون ينجحون في زراعة فاكهة غريبة "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح مزارعون في محافظتين يمنيتين في زراعة فاكهة تعد الأغلى ومن أكبر الشجرات المثمرة في العالم، إذ يصل وزنها إلى ما يعادل 32 كيلوجرامًا وارتفاع 3 أقدام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمزارعين يمنيين في محافظتي تعز (جنوب غرب اليمن) وحجة (شمال غرب) وهم يحصدون فاكهة الـ"جاك فروت" النادرة والتي تعد الأغلى في العالم.

وتحتوي فاكهة "جاك فروت" على عدة عناصر غذائية ومضادات أكسدة، مثل فيتامين "سي"، التي قد تساهم في تحسين صحة الجلد، وإعطاء النضارة للبشرة، وإبطاء تجاعيد البشرة نتيجة الشيخوخة، كما يساعد محتوى الماء في الجاك فروت على الحفاظ على نضارة ورطوبة البشرة، وفق موقع "كاتال الطبي".