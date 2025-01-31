شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا كانوا يفعلون...اعتقال ثلاثة يمنيين في أمريكا"اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الشرطة الأمريكية، ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، بتهمة تأسيس مشروع إجرامي، والضلوع في جريمة سرقة منظمة.

وأفادت منصة "يمنيز اوف أمريكا" المهتمة بأخبار اليمنيين في أمريكا، أن تحقيقًا أجرته شرطة بلدة كانتون أدى إلى اعتقال ثلاثة أشخاص، بعد اتهام محطة وقود في ديترويت بشراء وبيع بضائع مسروقة.

ووفقًا للشرطة، بدأ التحقيق في محطة وقود فاليرو الواقعة بالقرب من غراند بوليفارد وشارع لينوود في أواخر عام 2024، حيث اشتبهت السلطات في أن المحطة تُستخدم كواجهة لتصريف بضائع مسروقة من عدة شركات عبر منطقة مترو ديترويت.

وأشارت التحقيقات إلى أن إدارة المحطة وموظفيها كانوا على دراية بشراء كميات كبيرة من مشروبات الطاقة المسروقة وإعادة بيعها داخل المحطة.

وفي 22 يناير 2025، نفذت الشرطة مذكرات تفتيش في محطة الوقود المذكورة ومنزل في مدينة ديربورن، مما أسفر عن اعتقال ثلاثة أشخاص ومصادرة بضائع مسروقة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات.

وتم توجيه اتهامات رسمية لكل من عزيز عوض (40 عامًا) وحمود فتح (22 عامًا) يوم الجمعة 24 يناير، بتهم تأسيس مشروع إجرامي، والضلوع في جريمة سرقة منظمة، واستخدام الحاسوب لارتكاب جريمة. كما وُجهت إلى صفوان عوض (38 عامًا) تهمة الضلوع في جريمة سرقة منظمة.

وبحسب المنصة، فقد تم تحديد الكفالة بمبلغ 10,000 دولار، ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الجمعة 31 يناير.



