شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإفراط في المكملات الغذائية قد يهدد صحة الكلى؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت الدكتورة داليا غزلان، صانعة محتوى طبي، من الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية، خاصة بين مرتادي الصالات الرياضية الساعين لبناء العضلاتوأوضحت غزلان، في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، أن العديد من الدراسات الحديثة تشير إلى أن المكملات، خاصة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكرياتين، قد تؤدي إلى أضرار على صحة الكلى تصل في بعض الحالات إلى الفشل الكلوي.

كانت هذه تفاصيل خبر هل الإفراط في المكملات الغذائية قد يهدد صحة الكلى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.