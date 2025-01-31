طبيبة تحذر من هذه العلامات: تدل على وجود مشكلة في قلبك

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عدن - ياسمين التهامي - بح الإنسان أكثر حاجة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية، إذا ظهرت عليه بعض العلامات التحذيرية، حسبما ذكرت الدكتورة ريتا ميتروفانوفاإعلان الرئيسيةأمراض مزمنة طبيبة تحذر من هذه العلامات: تدل على وجود مشكلة في قلبك09:31 مالإثنين 18 نوفمبر 2024 ألم القلب تابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبتابع صفحتنا على واتس اب يصبح الإنسان أكثر حاجة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية، إذا ظهرت عليه بعض العلامات التحذيرية، حسبما ذكرت الدكتورة ريتا ميتروفانوفا. إعلان اقرأ أيضًا: 6 علامات تدل على سلامة وصحة قلبك مواضيع ذات صلة بدون أدوية- طبيب يوضح كيفية علاج مشكلات الغدة الدرقية10 علامات تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين B12.. اعرف أعراضهالكوليسترول.. ما هو المعدل الأمن لصحتك؟خبيرة تغذية تنصح بهذا المشروب: يخفض ضغط الدمارتفاع ضغط الدم المفاجيء- كيف يهدد حياتك؟ وأضافت ريتا أن ألم الصدر من العلامات التي قد تدل على الإصابة باحتشاء عضلة القلب، خاصةً إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من ضيق التنفس. وأشارت إلى خطورة ارتفاع ضغط الدم على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم". قد يهمك: احذر- 5 علامات تخبرك بأن عضلة قلبك ضعيفة وحذرت من زيادة الوزن، لأن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصةً في منطقة البطن. وأوضحت أن عدم انتظام ضربات القلب قد يكون ناتجًا عن التعب والإفراط في الكافيين، مشيرةً إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم قد يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. واختتمت ريتا حديثها بالإشارة إلى أن الإجهاد المزمن من أخطر العوامل التي تسبب أمراض القلب، لأنه يحدث تغييرات في عملية التمثيل الغذائي ويرفع ضغط الدم ويسرع من عملية تآكل الأوعية الدموية، كما يؤدي إلى تكوين الجلطات، التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

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