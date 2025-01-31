شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامه من قبل الحزام الأمني بالتخابر لدى الحوثيين...تعرف على مصير مسؤول كبير في الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي عبدالرحمن أنيس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان المسؤول في الحكومة الشرعية علي النعيمي المتهم بالتخابر لصالح الحوثي حاليا في مصر .

ونشر عن مصدر خاص" علي النعيمي، نائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء، يقيم حاليًا في القاهرة مع عائلته، وليس معتقلًا في عدن كما أُعلن بالأمس.

وتابع أن المصدر أوضح أن النعيمي تم توقيفه قبل أشهر، وخضع لتحقيق أمني على خلفية اتهامات باجراء اتصالات مع الحوثيين، قبل أن يتم الإفراج عنه ويسافر إلى الخارج.

يُذكر أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارًا بالإجماع في ديسمبر، يقضي بإعفاء النعيمي من منصبه وإحالته إلى الجهات الأمنية للتحقيق في التهم المنسوبة إليه.

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